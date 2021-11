Stellantis identifica 700 locais para carregamento rápido com Portugal incluído

A Stellantis já identificou mais de 700 locais para instalar postos de carregamento eléctrico.





O projecto Atlante, anunciado no EV Day a 8 de Julho, prevê instalar 5.000 pontos de carregamento rápido até 2025 em Itália, França, Espanha e Portugal.

A meta será a instalação de mais de 35 mil postos até 2030, daquela que será a maior rede de carregamento rápido do sul da Europa.

Será também a primeira a ser 100% do tipo Vehicle-Grid-integrated (VGI – Veículo Integrado à Rede), ao usar sistemas de energias e armazenamento renováveis.

Os postos de carregamento serão instalados, na sua maioria, perto dos principais entroncamentos rodoviários e em áreas urbanas densamente povoadas.

Em meados de Outubro, foi inaugurada em Piemonte, Itália, a primeira estação de carregamento rápido.



Dos 700 primeiros locais identificados do projecto, 10% já estão em desenvolvimento, principalmente em Itália, para funcionaremo ao longo dos próximos seis meses.

A potência de saída nos postos de carregamento do Atlante variará de um mínimo de 100 kW a um máximo de 175 kW.

Além de garantirem tempos de carregamento reduzidos, oferecem ainda outros benefícios aos clientes das marcas automóveis da Stellantis.

O projecto Atlante resulta da colaboração do NHOA Group, que desenvolve e investe na rede como proprietária e operadora, com a Stellantis.

A Free2Move eSolutions, que resulta da parceria entre ambas, prevê, por parte da Stellantis, o fornecimento da tecnologia de carregamento.

O projecto Atlante é uma resposta ao plano Fit for 55, anunciado pela Comissão Europeia em meados de Julho. O objectivo passa pelo alcance de 100% de vendas de automóveis com zero emissões até 2035.

Outro factor a destacar é a instalação de pontos de carregamento rápido a intervalos regulares de 60 quilómetros nas principais auto-estradas.

