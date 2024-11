A Stellantis prossegue a todo o vapor o desenvolvimento de novas plataformas multienergia com a estreia da STLA Frame para arquitecturas eléctricas de 400 e 800 volts.

Stellantis estreia STLA Frame para autonomias até 1.100 km

A proposta está pensada para pick-ups e SUVs de grande porte com soluções motrizes de combustão interna, híbrida, eléctrica e hidrogénio, sem esquecer os "eléctricos" com autonomia alargada.

A plataforma modular está projectada para oferecer distâncias até 1.100 quilómetros em modelos com autonomia estendida, ou até 800 quilómetros nos 100% electrificados.

EUA na mira

Novidade na STLA Frame é ter sido pensada para viaturas com a carroçaria separada do chassis, ao contrário das plataformas STLA Medium e STLA Large, assim como a STLA Small ainda a estrear.

A sua modularidade torna-a adequada para modelos com 5,49 a 5,94 metros de comprimento por 2,06 a 2,12 de largura, e 3,14 a 3,69 metros de distância entre eixos.

A distância ao solo pode variar entre 17 a 26 centímetros, com o diâmetro máximo dos pneus a serem de 33 polegadas.

Face a estes números, a plataforma estará reservada, sobretudo, para propostas destinadas ao mercado norte-americano ou não tivesse sido ela desenvolvida pelas equipas da Stellantis nos Estados Unidos.

E é o próprio Carlos Tavares, presidente do conglomerado automóvel, a confirmar que está apontada a marcas como a RAM e a Jeep.

No caso da primeira estão já estreadas a pick-up 1500 REV totalmente electrificada, bem como a variante 1500 Ramcharger com extensor de autonomia, com a marca a chegar à Europa no próximo ano.

Quanto à Jeep, a STLA Frame deverá comportar a nova geração do Grand Cherokee, previsto para chegar em 2027 ao mercado.

Protecção reforçada

Projectado em aço de alta resistência, para maior rigidez e longevidade mas mantendo um baixo peso, a STLA Frame comporta uma secção central alargada para abrigar as baterias.

As laterais do chassis foram concebidas para proteger os acumuladores em caso de choque, enquanto uma caixa protectora a todo o comprimento da plataforma reduz o atrito para promover a autonomia.

Concebida para autonomias até 800 quilómetros nos puros "eléctricos" e até 1.100 quilómetros nos "eléctricos" com autonomia alargada, suporta baterias refrigeradas a líquido entre 159 a mais de 200 kWh.

E admite ainda futuras tecnologias para armazenar energia, o que garante a sua adaptabilidade para os anos vindouros.

Os modelos construídos na STLA Frame beneficiarão da funcionalidade bidireccional, para recarregar a bateria de outro "eléctrico", reinjectar electricidade na rede ou "alimentar" uma casa em emergências.

Até 340 cv de potência

Alto desempenho não faltará às viaturas 100% eléctricas suportadas pela nova plataforma, projectada para potências até 250 kW (340 cv) e acelerações em 4,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Com a montagem dum propulsor por eixo a assegurar a tracção integral, e o desenho das suspensões, que podem ser pneumáticas, permitirá um comportamento optimizado do veículo em quaisquer condições de condução.

Tendo em conta os modelos a serem nela construídos, terá ainda capacidade para suportar cargas úteis até 1.225 quilos, e de reboque até aos 6.350 quilos.

Para facilitar a condução em terrenos mais hostis, está planeada a desconexão do motor dianteiro enquanto o eixo traseiro está equipado com um diferencial electrónico.

Autonomia alargada

Não serão apenas os "eléctricos" a beneficiar da STLA Frame já que será também proposta para viaturas com extensores de autonomia.

Esta solução combina as valências dos propulsores eléctricos, bateria, gerador e motor térmico, com este último a não estar ligado aos e-motors.

Servirá antes como gerador para alimentar a bateria quando solicitado para tal, para distâncias até 1.100 quilómetros.

Certa é a sua compatibilidade com os carregamentos rápidos até 350 kW DC, o que nos 100% eléctricos significa a recuperação de 160 quilómetros em dez minutos com a arquitectura de 800 volts.

Nas arquitecturas de 400 volts para as variantes com extensor de autonomia, será possível recuperar 80 quilómetros em dez minutos com carregamentos rápidos até 175 kW em corrente contínua.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?