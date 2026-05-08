Stellantis e Leapmotor reforçam laços estratégicos; novo ''eléctrico'' da Opel será primeiro exemplo

Os rumores já circulavam desde o início deste ano para agora serem oficialmente confirmados: o grupo Stellantis e a Leapmotor International vão elevar a sua parceria estratégica a um novo patamar.

O primeiro passo será concretizado com o lançamento duma nova linha de produção na fábrica espanhola da Opel em Saragoça, para, a par do actual B10 da insígnia chinesa, fabricar um futuro "eléctrico" da marca do relâmpago para o segmento C-SUV,

Confirmado está que a plataforma em que ele irá assentar poderá beneficiar dos componentes-chave da arquitectura elétrica e tecnologia de baterias mais recentes da Leapmotor, alinhadas com o design, a iluminação e a engenharias de chassis da Opel.

O objectivo declarado para essa mudança é duplo: reduzir o tempo de concepção e desenvolvimento da nova proposta da Opel, que a marca afirma que levará menos de dois anos a concretizá-lo, e torná-lo o mais acessível possível no mercado europeu.

Não vale a pena embandeirar em arco, como alerta a Stellantis, porque a decisão final apenas será tomada se forem positivas as conclusões retiradas dos estudos de viabilidade que estão actualmente em curso.

Se as negociações chegarem a bom porto, o novo "eléctrico" da Opel deverá chegar daqui a dois anos às estradas europeias, juntando-se à gama SUV já composta pelos Grandland, Mokka e Frontera.

É ainda objectivo de ambas as parceiras expandir as iniciativas de compras partilhadas da Leapmotor International, para aumentar a acessibilidade dos "eléctricos" europeus da Stellantis e acelerar os seus tempos de comercialização.

O projecto faz parte dum fortalecimento mais amplo da parceria estratégia entre a Stellantis e a Leapmotor: a unidade fabril da multinacional em Villaverde, Madrid, onde é produzido o Citroën C4, poderá ser "vendida" à construtora chinesa em 2028.

Tal permitiria aos modelos da Leapmotor ali produzidos serem rotulados Made in Europe, fugindo às tarifas de importação impostas pela União Europeua aos carros fabricados na China.

Texto: P.R.S.

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