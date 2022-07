Stellantis anuncia produção do Fiat Doblò nos 60 anos da fábrica de Mangualde

O Fiat Doblò é o novo comercial ligeiro que irá ser montado no Centro Automóvel de Mangualde, ao lado dos Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo.

O anúncio foi feito esta quinta-feira por Carlos Tavares, presidente da Stellantis, na cerimónia dos 60.º aniversário da fábrica, que teve a presença do Presidente da República.

"Pretendemos continuar a liderar o mercado de veículos comerciais", avançou o responsável do conglomerado automóvel.

"Ao acrescentarmos o Fiat Doblò ao portefólio de Mangualde, alcançaremos uma maior eficiência, melhoraremos a nossa competitividade e ofereceremos o melhor aos nossos clientes profissionais".

Já Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com o percurso ímpar da fábrica nas últimas seis décadas, ao resistir e ultrapassar todo o tipo de crises, que a coloca no topo em termos de eficiência e qualidade.

"Com a Stellantis, Mangualde tem mesmo a empresa líder no sector dos transportes e da mobilidade, um dos mais globalizados do mundo".

Num gesto simbólico, o Presidente da República condecorou, com a sigla de Oficial da Ordem de Mérito, António Loureiro Marques, o trabalhador mais antigo da fábrica.

A distinção foi estendida a todos os trabalhadores que, ao longo dos últimos 60 anos, contribuíram para o sucesso do Centro Automóvel de Mangualde.

Quarto modelo em produção

A unidade fabril da Stellantis em Portugal vai contar, a partir de Outubro, com uma quarta marca e um quarto modelo na sua linha de produção.



O novo Fiat Doblò irá juntar-se a uma lista de 22 modelos produzidos em Mangualde nas últimas seis décadas, incluindo os três que actualmente são ali fabricados.

Actualmente, a fábrica assegura a produção dos Citroën Berlingo Van/Berlingo, Peugeot Partner/Rifter e Opel Combo Cargo/Combo Life, modelos determinantes na liderança da Stellantis no mercado europeu das viaturas profissionais.

Em 2021, saíram 67.841 unidades das suas linhas de montagem, o que equivale a quase um quarto (23,5%) da produção automóvel no nosso país.

Aposta na energia solar

A Stellantis anunciou ainda a implementação de um projecto para captar energia solar fotovoltaica para autoconsumo.



Uma vez totalmente implementado, serão cobertas 31% das necessidades anuais de energia eléctrica do Centro Automóvel de Mangualde, e evitar 2.500 toneladas de emissões de dióxido de carbono.

Esta solução apoia o compromisso do plano estratégico Dare Forward 2030 da Stellantis, para atingir a neutralidade carbónica até 2038, e com uma redução de 50% até ao final da década actual.

O investimento superior a 3,2 milhões de euros, realizado em parceria com a Prosolia Energy, compreende 6.363 painéis fotovoltaicos a ocuparem uma área equivalente a seis campos de futebol.

A potência instalada será de 3,436 MWp, equivalente ao consumo anual de 320 casas. A primeira fase do projecto deverá estar concluída no terceiro trimestre deste ano, arrancando a segunda fase no início de 2023.

Em paralelo, está a ser constituída uma comunidade energética em colaboração com a câmara municipal de Mangualde e com empresas de proximidade, que podem beneficiar da captação daquela energia renovável.

