Os Opel Corsa e Opel Mokka ganharam novas variantes a darem entrada a ambas as gamas, como já acontece no Frontera e no furgão compacto Combo.

As versões com este acabamento combinam os equipamentos essenciais de conforto para a condução diária com propostas de entrada acessíveis, tendo sempre a relação qualidade-preço como fulcral.

O Opel Corsa Start dá à escolha a variante com o motor turbo de 1.2 litros e 101 cv, aliado à caixa manual de seis velocidades, e o 100% eléctrico de 100 kW (136 cv) e bateria de 50 kWh para 355 quilómetros.

A bordo destaca-se o sistema Radio Multimedia com ecrã táctil de dez polegadas e compatibilidade sem fios com Apple CarPlay e Android Auto.

O "eléctrico" comporta, para além do equipamento de série, o painel de instrumentos de sete polegadas, climatização automática e carregador de bordo de 7,4 kW AC.

Quanto ao Opel Mokka Start, está disponível a versão com o motor turbo a gasolina de 1,2 litros e 136 cv, e a variante eléctrica de 115 kW (156 cv), com a bateria de 54 kWh a dar até 403 quilómetros de autonomia.

De série inclui um painel de dez polegadas para a instrumentação, e um ecrã com a mesma diagonal para o infoentretenimento.

Com as reservas já abertas, o Opel Corsa Start está disponível a partir de 18.295 euros enquanto o Opel Mokka Start arranca nos 24.120 euros.

Texto: P.R.S.

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