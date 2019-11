Um espaçoporto recheado de stormtroopers do Império Galáctico, para receber o novo Porsche Taycan ao melhor estilo de Star Wars?!





'Star Wars': 'stormtroopers' escoltam Porsche Taycan em Singapura

Sim, foi possível, e tudo se passou na Marina Bay Floating Platform, em Singapura, onde foi apresentado na sexta-feira o primeiro modelo 100% eléctrico da marca de Estugarda

Com o último episódio da saga espacial – Star Wars: A Ascensão de Skywalker – a estrear a 18 e 19 de Dezembro nos cinemas de todo o Planeta, a Porsche fez uso da parceria firmada com a LucasFilm para fazer o lançamento do modelo neste apetecível mercado do sudeste asiático a partir de 2020.

Recorde-se que ambas as equipas de design colaboraram de forma íntima na criação de uma nova nave estelar para o próximo filme de Star Wars.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?