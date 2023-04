Spike é o novo assistente pessoal do Mini Aceman Concept

Chama-se Spike e é o novo assistente pessoal da Mini para ajudar os condutores dos seus futuros modelos. O avatar será revelado a 18 de Abril na abertura das portas do salão automóvel de Xangai.

O "amigo de quatro patas", inspirado num bulldog inglês, surge como o protagonista activo do posto de condução do novo Mini Aceman Concept.

Centrado no ecrã circular OLED do sistema de infoentretenimento, assim como no painel da instrumentação, a nova personagem permitirá uma visão abrangente do mundo digital da nova família de modelos da marca.

