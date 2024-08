Spectre Semaphore é o novo espectro eléctrico da Rolls-Royce

Curioso sobre a novidade que a Rolls-Royce vai levar este Agosto ao Monterrey Car Week? A estrela maior será, sem dúvida, o especialíssimo Spectre Semaphore.

Primeiro ponto a reter de imediato será o excêntrico Semaphore Yellow que pinta a carroçaria, inspirado na elegância da costa californiana.

As paisagens variadas do Golden State são realçado no capô pelos gráficos Marbled Paint Spill em laca prateada revestida com verniz transparente, um trabalho que demorou 160 horas a concretizar.

O amarelo prossegue a bordo numa combinação cromática de Lemon Yellow e Citrine Yellow nos estofos dos bancos, assim como nos painéis das portas e na linha que se estica ao longo do tabliê.

Aquelas cores são realçadas pelos tons Grace White e Slate Grey com pespontos amarelos, com o conjunto a ganhar ainda mais luxo com os vários elementos em madeira pintados em Cashmere Grey.

Sendo o primeiro eléctrico puro da Rolls-Royce, este Spectre Semaphore de tracção integral debita 430 kW (585 cv) e 900 Nm, com a bateria de 102 kWh a permitir até 530 quilómetros de autonomia.

Não há qualquer informação sobre o preço deste exemplar único que será exibido a 16 de Agosto no Monterey Car Week.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?