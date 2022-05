É o mais recente e esplendoroso super desportivo da insígnia do cavallino rampante. O SP48 Unica, como o nome indica, é um exemplar único criado pelo Centro Stile da Ferrari para um cliente especial.

SP48 Unica: a última obra de arte da Ferrari para um cliente especial

Tendo como base o F8 Tributo ao nível do motor e do chassis, esta edição especial distingue-se por um visual muito mais arrojado.

A dianteira, muito afilada, é marcada pela grelha impressa a 3D, que acaba por ser o fio condutor da estética do super carro.

Sobre o capô estão duas entradas de ar em vez do S-Duct central do F8 Tributo, e os faróis renovados aproximam o SP48 Unica dos modelos atuais da Ferrari.

Já a traseira remete para o novo Ferrari 296 GTB, com o "desaparecimento" dos duplos farolins redondos em favor de ópticas horizontais mais modernas.

A sua originalidade está igualmente na redução da superfície das janelas laterais, e na ausência do vidro traseiro.

O tejadilho tem um tratamento específico em preto que vai mudando para a cor da carroçaria à medida que vai avançando para o compartimento do motor.

A transição entre os dois tons é feita de forma progressiva, com um padrão gráfico idêntico ao que vemos na grelha dianteira.

O interior é muito parecido ao do F8 Tributo mas com decorações e pormenores que são exclusivos do SP48 Unica.

Se os estofos dos bancos e dos painéis são em Alcantara preta, as perfurações a laser realçam o vermelho e o laranja a combinarem com a cor da carroçaria.

Embora a Ferrari não tenha falado muito sobre a mecânica do super desportivo, montado na traseira está o mesmo sistema motriz do F8 Tributo.

Significa assim que o bloco V8 biturbo de 4.0 litros deverá ser capaz de desenvolver os mesmos 720 cv de potência e 770 Nm de binário máximos.

Se assim for, o SP48 Unica deverá acelerar em 2,9 segundos dos zero aos 100 km/hora, e atingir os 340 km/hora de velocidade máxima.

Não foi avançado o preço deste super desportivo mas, sendo um exemplar único, o preço deverá ter sido multimilionário.

