Sombrio e dinâmico: Range Rover Sport ganha 'Stealth Pack'

Como realçar no Range Rover Sport toda a sua imponência e dinamismo, ao mesmo tempo que é envolto numa aura de mistério?

Uma solução está na "montagem" do novo Stealth Pack, primeiro pacote opcional para o SUV onde os tons escuros ganham especial protagonismo.

O metalizado Carpathian Grey com película protectora acetinada contrasta com o Extended Black Pack.

Este pacote estético reveste o capô, logótipos, embaladeiras e a área inferior dos pára-choques acabados em Narvik Black Gloss.

A presença robusta na estrada ganha novo tom com as enormes jantes de 23 polegadas em Gloss Black com pinças de travão pintadas em preto.

Os vidros Privacy, a darem maior intimidade a bordo, e o tejadilho num contrastante Narvik Black Gloss completam o conjunto.

A bordo destacam-se os bancos moldados, assim como o ecrã multimédia de 11,4 polegadas e o sistema de som Meridian Surround.

A temática escura e misteriosa do pacote opcional é realçada pelos tons Ebony ou Light Cloud na pele Windsor, a contrastar com o revestimento Natural Black.

O Stealth Pack já está disponível em exclusivo para o nível Dynamic SE com motorizações micro-híbridas de 3.0 litros e seis cilindros a gasóleo ou gasolina.

Ao longo deste ano, este pacote opcional estará igualmente disponível para as variantes híbridas plug-in do Range Rover Sport.

Ainda sem preço definido para o nosso país, este opcional é proposta por 13.100 euros.

