'Software' atrasa produção do Volvo EX90

Afinal não foi apenas o sucesso do EX90 que obrigou a Volvo a "fechar" momentaneamente as encomendas do novo SUV eléctrico.

A construtora escandinava explicou de viva voz que é necessário mais tempo para testar o software que irá fazer daquele modelo o mais seguro de sempre.

A entrada na linha de montagem, prevista para este Outono, foi agora adiada para o primeiro semestre do próximo ano.

"Para garantir a alta qualidade do carro e maximizar o benefício do cliente desde o primeiro dia, a Volvo Cars precisa de mais tempo no desenvolvimento e teste de software", explica em comunicado.

