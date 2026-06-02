Só serve de aperitivo: Audi revela primeira imagem do novo Q7

A marca dos quatro anéis tem já na calha a estreia da terceira geração do Audi Q7 para o final de Julho mas, ao contrário dos seus antecessores, o SUV deixará de ser o modelo topo de gama ao dar lugar ao futuro Q9.

A primeira imagem pouco ou nada deixa antever de como será a nova proposta, mesmo se a insígnia alemã explique que irá impressionar pelo seu poderoso visual desportivo.

A bordo irá destacar-se um arranjo versátil com materiais de primeira classe e tecnologias centradas no condutor, sem esquecer um amplo leque de características de condução que privilegiam o conforto e o dinamismo.

À partida, o futuro Q7 deverá manter as configurações de cinco ou sete lugares, apoiado em motorizações híbridas plug-in e micro híbridas mas só a 29 de Julho se poderão confirmar as especificações técnicas do SUV.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?