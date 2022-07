Não estava previsto mas também era difícil que o Ford Bronco lançado este ano nos Estados Unidos não fizesse a sua estreia na Europa com uma variante específica.

Só para fãs do 'off-road': Ford Bronco chega à Europa em 2023

A marca americana confirmou o lançamento do mítico 4x4 numa edição limitada, embora não avance com o sistema motriz que irá equipá-lo nem o respectivo preço.

Desconhecidos são também os exemplares previstos, e em que países será vendido. Sabe-se apenas que a versão em causa terá quatro portas e que só chegará ao mercado europeu no final do próximo ano.

Irlanda e Reino Unido podem não ser bafejados com a sorte de verem o 'todo o terreno' a circular nas suas estradas já que o modelo em causa apenas será vendido com volante à esquerda.

Qual será o motor?

Sendo o modelo de quatro portas proposto para a Europa, significa que o Ford Bronco terá 4,81 metros de comprimento, com a distância entre eixos a chegar aos 2,95 metros.

Estes números significam que de fora ficam a versão curta de duas portas ou mesmo o poderoso Bronco Sport.

Outra incógnita é o sistema motriz que irá equipá-lo: nos Estados Unidos a gama é composta pelo bloco a gasolina EcoBoost de 2.3 litros com 274 cv e 420 Nm.

Acima dessa proposta está o V6 EcoBoost de 2.7 litros, também a gasolina, com 314 cv de potência e 542 Nm de binário máximos, e o V6 biturbo EcoBoost de 3.0 litros com 406 cv que equipa o poderoso Bronco Raptor.



As transmissões disponíveis assentam numa manual de sete velocidades para a versão menos potente, com uma relação específica para o 'todo o terreno', ou automática de dez engrenagens.

A nível estético não se esperam alterações de monta face ao modelo original com as suas formas quadradas a reflectirem a sua robustez na estrada.

Recorde-se que, no seu país de origem, o Ford Bronco recebeu a alcunha de G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain – Atravessa Qualquer Tipo de Terreno) graças a um sofisticado sistema de tracção às quatro rodas.

O sistema Trail Toolbox é composto por um leque alargado de tecnologias para oferecer as melhores emoções fora de estrada.



Entre elas estão o Trail Control, para controlar o carro em trilhos a baixa velocidade, e o Trail Turn Assist, que encurta o raio de viragem com o auxílio do vector de binário.

Já o Trail One-Pedal Drive permite uma condução mais precisa e confiante em terrenos pedregosos ou rochosos.

Conta ainda com sete modos de condução – Normal, Eco, Sport, Slippery, Mud/Ruts, Sand e Baja –, com os três últimos concebidos para o 'fora de estrada'.

Soluções engenhosas

Tendo como principal rival o Jeep Wrangler, o Ford Bronco apresenta soluções engenhosas, como as portas sem moldura.

Mais fáceis de serem retiradas, podem ser guardadas a bordo em sacos protectores especiais, mantendo os espelhos laterais no lugar.



À disposição está ainda uma vasta gama de acessórios opcionais aprovados pela Ford, todos eles concebidos para uma integração perfeita e máxima personalização, adequando-se a diversas actividades e aventuras.

O espaço interior reflecte a aplicação de materiais de qualidade e um conjunto de equipamentos muito completo.

Destacam-se o painel de instrumentos digital de oito polegadas, e o ecrã táctil de infoentretenimento de 12 polegadas com o sistema multimédia SYNC4. compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?