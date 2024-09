Só para fãs da F1: Mercedes-AMG GT ganha edição Motorsport Collectors

Nada como avançar com uma série exclusiva muito especial para um dos super desportivos mais entusiasmantes do momento.

O Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ ganha a linha Motorsport Collectors Edition, decorada com uma pintura inédita com padrão de estrelas e elementos contrastantes na cor Petronas.

A série limitada a 200 exemplares terá a sua estreia oficial no Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 que acontece já este fim de semana.

Visual ainda mais assustador

O Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ já era, por si só, um devorador de alcatrão com os 612 cv e 850 Nm do V8 biturbo passados às quatro rodas direccionais através duma caixa automática de nove relações.

Pois a série especial Motorsport Collectors Edition dá-lhe um contorno ainda mais vibrante com um visual directamente inspirado nos monolugares da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

A adornar o coupé está uma pintura em preto obsidiano metalizado, realçada por padrões de estrelas prateadas pintadas à mão em toda a área traseira.

Um rebordo azulado percorre o capô e as superfícies envidraçadas, bem como as partes inferiores da carroçaria e os contornos das jantes de 21 polegadas, sem esquecer as pinças de travão no mesmo tom.

O pacote AMG Exterior Carbon Fibre completa o visual, com elementos distintos como o divisor frontal, a asa traseira fixa e o difusor, enfatizando ainda mais a influência da competição automóvel neste GT.

Decoração exclusiva

A série limitada tem ainda direito ao tejadilho panorâmico, bancos AMG Performance em pele e Alcantara com pespontos azuis, além do sistema áudio Burmester High-End 3D com 15 altifalantes.

O volante aquecido, forrado a pele e microfibra, está adequado a longas sessões de condução, enquanto os elementos decorativos em fibra de carbono reforçam a aparência premium a bordo.

Apesar da sua orientação desportiva, o coupé não esquece o conforto e a segurança, com o pacote Energizing a criar uma atmosfera calma, ideal para viagens de longa distância.

Já o sistema Guard 360° com monitorização "inteligente" na protecção contra o roubo e actos de vandalismo, a que se soma uma capa específica para protegê-lo das intempéries… ou apenas do pó!

612 cv emocionantes

Mesmo assim, o GT 63 PRO 4MATIC+ é muito mais do que apenas uma obra de arte já que, sob o capô, brilha o V8 biturbo AMG de 4.0 litros com uns brutais 612 cv.

Os adeptos dos track days poderão beneficiar ainda do assistente AMG Track Pace, um verdadeiro copiloto digital que recolhe dados em tempo real para optimizar a condução em pista.

Os travões carbono-cerâmicos AMG de alto desempenho, combinados com discos de 420 mm à frente, foram concebidos para assegurar o controlo total do desportivo.

E, com os pneus Pilot Sport Cup 2R Cup da Michelin, é proporcionada a "colagem" ideal ao alcatrão, quer seja em circuito ou numa estrada convencional.

