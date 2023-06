Só para coleccionadores: Alfa Romeo Quadrifoglio 100.° Anniversario esgotado

Se contava comprar um Giulia ou um Stelvio (ou ambos!) Quadrifoglio 100.° Anniversario, desanime-se porque a série especial já esgotou.

Bastaram dois meses para os 100 exemplares de cada um dos modelos da Alfa Romeo se tornarem objectos de colecção.

Recorde-se que a edição limitada celebra os 100 anos do logótipo, agora retocado pelo Centro Stile Alfa Romeo.

Para além do símbolo, há vários pormenores a distinguirem estes Giulia e Stelvio muito especiais.

Sob o capô de ambos está um V6 biturbo de 2.9 litros com 520 cv, associado a um diferencial mecânico autoblocante.

O sistema optimiza a transferência de binário, aumentando a estabilidade, a agilidade e a velocidade em curva.

Novas pinças de travão em dourado, com as grelhas e as capas dos retrovisores em fibra de carbono visível fazem também parte enriquecem a edição especial.

Por dentro destacam-se os novos pespontos dourados nos revestimentos e o emblema comemorativo no painel de instrumentos.

O ambiente desportivo é dominado pela fibra de carbono com novos acabamentos em 3D.

Já o volante é revestido em pele e Alcantara com pespontos pretos e detalhes em fibra de carbono.

