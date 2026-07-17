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Só o céu é o limite: preços dos combustíveis ''disparam'' na segunda-feira

10:56 - 17-07-2026
 
 
Só o céu é o limite: preços dos combustíveis ''disparam'' na segunda-feira

A intensificação dos bombardeamentos entre os Estados Unidos e o Irão ao longo desta semana já está a reforçar os seus efeitos nos postos de combustível nacionais.

Depois das subidas de 2,5 cêntimos por litro na gasolina e de 7 cêntimos/litro no gasóleo na segunda-feira, espera-se para a próxima semana mais um "salto" de 6,5 cêntimos no primeiro exemplo, com o segundo a poder "disparar" 13,5 cêntimos/litro.

A confirmarem-se estas subidas, e caso não haja alterações no ISP, o litro de ambos os combustíveis deverá equiparar-se, com a gasolina simples 95 a poder fixar-se nos 1,980 euros, e o gasóleo simples nos 1,988 euros.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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