Só lhe faltam as asas: Hennessey F5 Venom a ''voar'' para os 500 km/h

Desta vez, o hiper carro acelerou aos 437 km/hora nos 5.150 metros que mede a pista Johnny Bohmer Proving Grounds, na Florida, onde antes aterravam os "vai-vem" da NASA.

John Hennessey, patrão da marca americana, afirma que ultrapassar as 300 milhas/hora (482,8 km/hora) continua a ser o alvo principal para o F5 Venom.

Todavia, o foco vai agora passar pela construção e entrega dos híper carros já encomendados – fala-se em 12 exemplares até ao final do ano –. razão por que será feita uma pequena pausa nos testes de alta velocidade.

Certo é que o bólide chegou com facilidade aos 437 km/hora, eclipsando por 2 km/hora a velocidade atingida pelo antecessor Venom GT.

A dar força ao Hennessey F5 Venom está um bloco V8 biturbo de 6.6 litros com 1.843 cv e 1.617 Nm, acoplado a uma transmissão semi-automática de sete velocidades.

A potência e binário passados às rodas traseiras permitem-lhe chegar aos 100 km/hora em menos de três segundos, e 4,7 segundos para bater nos 200 km/hora.

