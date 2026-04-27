Só lhe falta o nome: Ebro tem novo 'hatchback' eléctrico

Ainda a Ebro está a dar os primeiros passos no nosso país e já a construtora sino-espanhola avança com o prometido 100% eléctrico em forma de hatchback urbano.

Ainda sem nome de baptismo oficial, apresenta-se numa carroçaria de cinco portas com cerca de 4,20 metros de comprimento para quem procura eficiência e funcionalidade numa eletrificação sem complexidades.

O estilo que o define por fora é convencional quanto baste, embora com soluções aerodinâmicas que reforçam o foco na eficiência energética, enquanto a bordo é valorizado o espaço graças aos 2,70 metros que separam os dois eixos.

A definir o posto de condução está um painel de instrumentos de 8,9 polegadas e um ecrã multimédia de 15,6 polegadas com o infoentretenimento suportado por um sistema baseado na arquitetura Qualcomm Snapdragon.

Outros destaques incluem volante multifunções, carregador de telemóvel por indução a 50 watts, ar condicionado bizona, consola central com comandos físicos e 16 assistentes à condução.

400 km eléctricos

Ambientado para a cidade, o futuro Ebro alimentado a electrões equipará um propulsor de 90 kW (122 cv) e 111 Nm montado no eixo traseiro, capaz de acelerá-lo dos zero aos 100 km/hora em menos de 11 segundos.

A alimentá-lo estarão duas baterias com capacidades diferenciadas (mas não divulgadas) embora a marca avance com autonomias a rondar uns combinados 400 quilómetros para ambas

A potência de recarregamento em corrente contínua também não foi avançada mas é indicado que bastará uma "espera" de 20 a 30 minutos para passá-las de 30 a 80%, sendo também recarregáveis até 11 kW AC.

A comercialização está prevista para este Inverno, sendo revelados mais perto do lançamento todos os dados técnicos e respectivos preços do novo hatchback eléctrico.

Texto: P.R.S.

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