Só como eléctrico: Dacia pode trazer Renault Bridger indiano para a Europa

Parece ser cada vez mais certo que a Dacia vai "recuperar" para o seu seio o Bridger multienergias que a Renault irá lançar em 2027 nos mercados indiano e sul-americano.

A razão parece ser simples: tendo apenas o Spring como modelo eléctrico, a insígnia franco-romena vê as emissões médias de dióxido de carbono da sua gama a pesarem cada vez mais face às outras marcas do grupo.

Até 2030, a Dacia irá reforçar-se nesse campo com quatro modelos, estando já identificados o Sandero e o Sandero Stepway, sem esquecer o Spring de segunda geração estreado no salão automóvel de Paris.

O quarto ainda precisa de ser confirmado mas a versão 100% eléctrica do Renault Bridger poderá ser um dos candidatos, de acordo com o portal britânico Autocar, se não se contar com o futuro Dacia Hipster.

Cúbico como o Suzuki Jimny

Apresentado como protótipo em Março, o B-SUV assume formas cúbicas nos seus quatro metros de comprimento, seguindo a mesma filosofia do saudoso Suzuki Jimny.

Tendo como principais alvos os SUV urbanos como são os actuais Citroën ë-C3 e Fiat Grande Panda, o seu preço poderá arrancar abaixo dos 20 mil euros, tendo como autonomia entre 200 e 300 quilómetros.

Esse valor poderá ainda ser mais reduzido se se somarem os apoios previstos no âmbito da futura lei europeia de aceleração industrial para veículos produzidos no Velho Continente.

Nada está confirmado mas a marca franco-romena tem bons motivos para analisar essa oportunidade, mesmo que a equação se mostre bastante apertada.

Texto: P.R.S.

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