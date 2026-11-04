Está já em curso a "digressão" europeia dos novos comerciais ligeiros eléctricos e diesel construídos na fábrica da Stellantis em Mangualde, antes de chegarem este mês aos concessionários.

Reservas estão abertas: Smart Compact Van fabricada na Stellantis Mangualde em digressão europeia

Apontada às actuais necessidades dos clientes profissionais, a Smart Compact Van combina funcionalidade e flexibilidade com soluções inteligentes que transformam o habitáculo num ambiente de trabalho efectivo.

Em causa estão quatro novas versões – Citroën Berlingo Van First, Opel Combo Start, Fiat Professional Doblò EasyPro, e Peugeot Partner Active –, apenas distinguidas entre si pelo logótipo à frente.

A nova linha complementa a gama de furgões compactos da Stellantis Pro One, sendo a escolha da unidade fabril portuguesa um exemplo da importância que atingiu no panorama industrial europeu do grupo.

Modular e eficiente

Uma das inovações práticas mais distintas da Smart Compact Van está no FlexiSeat, um banco de passageiro modular que pode ser rebatido para aumentar o volume de carga.

A ele pode juntar-se o suporte opcional ModuTable para criar um escritório móvel ou uma mesa durante as pausas.

A Stellantis destaca ainda a forte componente "Fabricado em Portugal", que não se resume apenas à sua fábrica em Mangualde, como é exemplo a "mesa" modular produzida pelo grupo nacional Simoldes.

Somam-se a consola central removível ModuConsole, o painel de bordo Dashbox com dois compartimentos fechados, a gaveta DriveDrawer que se arruma debaixo do banco, e uma tomada eléctrica de 220 volts.

Mesmo com estas soluções, o comercial mantém as dimensões exteriores e interiores da arquitectura existente nos furgões compactos.

Estão disponíveis carroçarias com 4,40 ou 4,75 metros de comprimento para uma capacidade útil até 650 quilos e um volume de carga de 3,3 a 4,4 metros cúbicos.

Diesel ou eléctrico à escolha

A Stellantis Pro One prossegue uma abordagem multi-energias para os quatro furgões, o que significa uma versão eléctrica de 100 kW (136 cv), com a bateria de 42 kWh a prometer 270 quilómetros combinados.

A gama inclui ainda duas motorizações a gasóleo, de 100 e 130 cv, acoplados a transmissões manuais, estando também prevista para 2027 uma variante micro híbrida a gasolina para completar a gama.

Já com as reservas abertas no nosso país, a gama Smart Compact Van é proposta a partir de 16.900 euros (+ IVA) nos motores diesel, e desde 17.658 euros (+ IVA) na versão 100% eléctrica.

Aqueles valores de lançamento já incluem os opcionais câmara traseira e rádio de dez polegadas, estando a campanha em vigor até ao último dia deste ano.

Texto: P.R.S.

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