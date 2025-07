Smart #5 vai ser híbrido 'plug-in' na China; Europa ainda por confirmar

Os tempos não estão fáceis para os construtores automóveis que apostaram apenas nos modelos 100% eléctricos: a Smart é o exemplo mais recente, ao assumir que o seu SUV mais recente também terá duas variantes híbridas plug-in.

Foi a própria insígnia do grupo Geely a anunciar o lançamento no mercado chinês da solução EHD, sigla que designa Electric Hybrid Drive, tendo já sido aprovado nos testes do MIIT, o ministério da indústria e tecnologia da informação da China.

Sem surpresa, o visual é em tudo idêntico à variante 100% eléctrica já presente no nosso país, com os seus 4,71 metros de comprimento definidos pelas formas cúbicas.

O SUV mantém as faixas luminosas à frente e atrás, assim como os puxadores escamoteáveis das portas e as jantes em liga leve emolduradas pelas proteções plásticas em preto.

Os pára-choques, no entanto, foram ligeiramente resenhados, com a principal novidade estética a ser assumida pelo novo Midnight Blue a pintar o exterior.

Sob o capô espera-se o bloco turbo de 1.5 litros de 163 cv associado a um propulsor eléctrico e a uma bateria de 40 kWh capaz duma autonomia eléctrica em redor dos 200 quilómetros.

O comunicado à imprensa explica que o futuro Smart #5 EHD deverá chegar aos concessionários chineses antes do final deste ano.

A construtora sublinha que não está previsto o lançamento desta variante PHEV fora da China mas não será nenhuma surpresa se o SUV for anunciado para a Europa em 2026.

