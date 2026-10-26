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Smart #5 ligou Lisboa a Paris para celebrar estreia do Smart #2

18:02 - 26-10-2026
 
 
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São cada vez mais as marcas automóveis a atravessarem a Europa para mostrarem as capacidades (e benesses!) que os seus modelos 100% eléctricos exibem em viagens de muito longo curso.

O Smart #5 Premium foi o exemplo mais recente: para festejar a estreia mundial do Smart #2 no recente salão automóvel de Paris, percorreu mais de 3.700 quilómetros entre Lisboa e a Cidade-Luz.

A viagem foi concretizada por uma equipa da World Shopper | Viver Eléctrico, que todos os dias produziu e partilhou conteúdos sobre as várias peripécias que enfrentaram ao longo duma semana.

Na missão realizada entre 9 e 15 de Outubro, o Smart #5 registou uma autonomia superior a 400 quilómetros em auto-estrada a uns médios 120 km/hora com cruise control, e um consumo médio final de 21,7 kWh/100 km.

Recorde-se que o SUV em causa debita 267 kW (363 cv) e 373 Nm às rodas traseiras, com a bateria NMC de 100 kW brutos a assegurar uma autonomia combinada em redor dos 590 quilómetros.

As paragens para recarregá-la não foram problema: graças à arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma, conseguiu alcançar potências médias próximas dos 280 kW, bastando 18 minutos para fazê-lo de dez a 80%.

Texto: P.R.S.

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