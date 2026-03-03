Smart #5 ganha novas funcionalidades por via remota

Pouco mais dum ano sobre o lançamento, o Smart #5 vai receber uma actualização abrangente por via remota já a partir deste Março.

Os condutores poderão aceder directamente às definições de aviso activo do limite de velocidade e, com apenas dois toques, repor de imediato as configurações definidas para várias preferências de condução e de apoios ao condutor.

A nova opção para reconhecer os sinais de trânsito permite definir o alerta para apenas visual, que também pode ser sonoro, ou simplesmente desligá-lo, eliminando a necessidade de ajustá-la manualmente a cada viagem.

O SUV também assume uma nova funcionalidade que permite ao assistente vocal responder de imediato, por voz ou no ecrã multimédia, sobre o funcionamento duma determinada funcionalidade do carro.

O Amazon Music passa a estar integrado na loja de aplicações enquanto uma nova funcionalidade de "espelho" no ecrã multimédia para o computador portátil, tablet ou telemóvel transforma o habitáculo num escritório móvel.

