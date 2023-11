Já foi apresentado oficialmente o novo Smart #3 esta quarta feira em Lisboa mas ainda sem preços definidos para cada uma das quatro variantes.

Smart #3 quase a chegar está maior e vai mais longe do que o Smart #1

A apresentação do SUV coupé, que segue os passos do Smart #1, marca igualmente os 25 anos da insígnia.

A distinguir a efeméride está uma edição especial com toques por fora e por dentro mais distintos, e com equipamentos exclusivos de série.

Argumentos desportivos

Segundo modelo da parceria entre a Geely e a Mercedes, o Smart #3 reforça os argumentos desportivos e aerodinâmicos do Smart #1.

É 17 cm mais comprido do que o "irmão", para chegar aos 4,44 metros de comprimento, e com maior largura de vias.

O mesmo acontece com o espaço entre eixos (mais 3,5 cm), com a distância a chegar aos 2,79 metros de comprimento.

Construído sobre a mesma plataforma SEA, incorpora faróis CyberSparks LED+ e farolins LED mais delgados, sendo ambos ligados por uma faixa luminosa.



Jantes largas, condutas de arrefecimento escavadas e detalhes pixelizados nas luzes traseiras completam o visual atlético do SUV coupé.

A pintar o exterior estão cores vibrantes como o Photon Orange Metallic ou Electric Blue Matte, combinados com o novo tom Vibrant Brown a bordo.

Interior mais arejado

O habitáculo é em tudo semelhante ao do Smart #1 mas com alterações muito ligeiras.

A contribuírem para uma atmosfera mais arejada está a combinação da luz natural que passa pelo tejadilho envidraçado com a iluminação ambiente.

O ecrã táctil multimédia, com gráficos tridimensionais, mantém-se nas 12,8 polegadas, assim como o painel de instrumentos de 9,2 polegadas.



Inédito é o assistente pessoal do sistema de infoentretenimento, com a chita a substituir a raposa para expressar a rapidez do "eléctrico".

Recorde-se que o felino é o mais veloz de todos os animais terrestres, conseguindo atingir os 115 km/hora em corridas até 500 metros de distância.

Há uma larga variedade de assistentes à condução de série, como a manutenção de faixa ou o apoio ao estacionamento.

Até 455 km de autonomia

Sem surpresas, as motorizações que equipam o Smart #3 são em tudo idênticas às do Smart #1.

As versões Pro+, Premium, e 25.º Aniversário apresentam um motor eléctrico de 200 kW (272 cv) e 343 Nm a dar tracção às rodas traseiras.



À conta de vários retoques aerodinâmicos, a bateria de 66 kWh promete uma autonomia superior à que equipa o SUV convencional.

São 435 quilómetros com uma única carga para a primeira variante, que aumenta para os 455 quilómetros nas outras duas.

A estrela da gama é, sem dúvida, o Smart #3 Brabus com os seus dois motores eléctricos a darem tracção integral.

Com 315 kW (428 cv) e 543 Nm, os zero aos 100 km/hora fazem-se em 3,7 segundos quando nas outras versões demora 5,8 segundos.

A mesma bateria dá uma autonomia até 415 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 30 minutos para todas as versões num posto DC de 150 kW.

Mais valorizado poderá ser o carregamento a 100% a 22 kW em corrente alternada para um tempo de espera em redor das três horas.



Edição de aniversário

Como já tinha acontecido com o SUV convencional, o lançamento do Smart #3 é reforçado com uma edição limitada, agora para celebrar os 25 anos da marca.

A distingui-lo está o tom branco com detalhes a vermelho na carroçaria, bancos em pele branca e preta, e o tejadilho panorâmico Galaxy.

O Smart #3 chega ao mercado nacional no início de 2024, faltando saber os preços para cada uma das quatro variantes.

