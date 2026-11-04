O Smart #2 já está fadado ao sucesso após a estreia oficial no salão automóvel de Paris: com as reservas abertas a 13 de Outubro, bastaram duas semanas para a edição especial do "micro eléctrico" esgotar!

Smart #2 na senda do sucesso: edição especial esgota em 15 dias!

Mesmo estando limitada a 999 exemplares para-a Europa, a série de lançamento Couture Edition anuncia o triunfo do sucessor do ForTwo com equipamentos mais completos e alguns detalhes estéticos exclusivos.

Claro que essa exclusividade reflectiu-se nos 25.690 euros que eram pedidos mas esse terá sido apenas um "pormenor" face aos 19.990 euros que custa a versão de entrada na gama.

Recepção positiva

O visual distinto inspira-se no Smart Concept #2, depois de ter tido uma recepção muito positiva dos potenciais clientes quando foi apresentado em Pequim em Abril.

A decorá-lo está a pintura Atelier White contrastada pelo tejadilho em Platinum Gold, a que se somam as jantes Lyra de 16 polegadas com detalhes dourados.

De série conta com todo o equipamento do acabamento Premium, como são exemplos o tecto envidraçado, bancos e volante aquecidos, sistema de áudio Sennheiser, carregamento sem fios e sistema de navegação.

Reservas a bom ritmo

"Um modelo especial, que se esgota antes mesmo de ser comercializado, só pode ser fruto dum carro que desperta um verdadeiro entusiasmo", comemorou Florian Nemitz, presidente executivo da Smart.

A construtora afirma ainda que a carteira de pedidos está a ficar bem preenchida para as versões Pure, Pure+ e Premium que compõem a linha.

Recorde-se que a Smart variou a sua oferta a partir de 2022 com o lançamento de novos SUV mas sem traduzirem exactamente o espírito original da marca; o regresso ao mundo citadino já está a ser benéfico.

Texto: P.R.S.

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