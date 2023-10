Smart #1: nova variante Pro mais barata mas só com 310 km de autonomia

Há um novo Smart #1 mais acessível ao adepto da electromobilidade: a variante Pro equipa uma bateria de 49 kWh para 310 quilómetros de autonomia.

A proposta reforça a gama actual constituída pelas versões Launch Edition, Pro+, Premium, Pulse, Brabus.

As encomendas para o crossover já estão abertas e os primeiros exemplares deverão chegar no início de 2024 aos concessionários nacionais.

Assumidamente urbano

São mínimas as diferenças estéticas do Smart #1 Pro face aos restantes modelos da gama.

Por fora destacam-se as jantes aerodinâmicas de 19 polegadas e os faróis LED CyberSparks, mantendo-se o tejadilho panorâmico halo que distingue a gama.

A bordo são realçados os bancos em pele artificial com aquecimento, a iluminação ambiente de 64 cores ajustáveis e o controlo climático bizona.

O motor eléctrico mantém os mesmos 200 kW (272 cv) e 343 Nm mas agora alimentado por uma bateria com apenas 49 kWh de capacidade.

Assumidamente urbano, face aos 310 quilómetros de autonomia que oferece, o carregamento faz-se em menos de 30 minutos com cargas DC até 130 kW.

O smart #1 Pro estará disponível no nosso país no início do próximo ano com um preço de partida de 36.450 euros.

