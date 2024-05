Smart #1 ganha versões mais acessíveis

O Smart #1 foi enriquecido com as novas linhas Pure e Pure+ sem perderem as qualidades das versões mais equipadas do crossover, mantendo o motor eléctrico de 200 kW (272 cv) e 343 Nm.

O primeiro exemplo, que passa a dar entrada à gama, assume uma bateria 49 kWh para uma autonomia até 310 quilómetros, enquanto o segundo equipa o acumulador de 66 kWh para 420 quilómetros.

Sem elementos exteriores distintivos dos "irmãos" mais equipados, ambos equipam faróis CyberSparks LED com "máximos" automáticos, quatro sensores de estacionamento traseiro e jantes de 18 polegadas.

A vida a bordo é realçada pelo ecrã multimédia de 12,8 polegadas e pelo painel de instrumentação de 9,2 polegadas, ambos Full HD e com funções de conectividade, e pelos bancos em tecido premium.

Ambos dispõem ainda das funcionalidades integradas no sistema avançado de assistência ao condutor, como o Pilot Assist e o cruise control adaptativo com stop & go.

E, como em toda a gama, ambos serão equipados com o pacote smart charge@street, incluindo um cartão de identificação por radiofrequência (RFID), bem como Apple CarPlay e Android Auto com e sem fios.

As reservas já estão abertas, com o Smart #1 Pure a ser proposto a partir de 34.450 euros, e o Smart #1 Pure+ a arrancar nos 39.450 euros.

