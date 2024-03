Smart #1 e Smart #3 com novas actualizações gratuitas

Há novas actualizações gratuitas para serem instaladas por via remota nos Smart #1 e Smart #3.

A OTA 1.3.2 tem optimizações e novas funções para o pré-condicionamento da temperatura da bateria para garantir velocidades de carregamento mais rápidas.

A assistência de emergência à manutenção na faixa de rodagem pode ser activada de forma manual para os condutores terem mais controlo sobre o carro.

Ao modo Valet podem ser agora aplicadas restrições a várias funções, com os dados do proprietário a serem protegidos no ecrã multimédia quando o veículo é conduzido por outras pessoas.

No campo do conforto, foi optimizada a configuração do banco do condutor, com este a voltar à posição de condução quando é fechada a porta.

Já o modo de lavagem do carro pode ser seleccionado em manual ou automático através do menu no sistema de infoentretenimento.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?