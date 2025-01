SM Tribute da DS já é descapotável… mas só no mundo virtual!

Ainda está por saber se o SM Tribute da DS Automobiles verá alguma vez a luz do dia como modelo de produção mas o responsável da DS Design avança já com uma versão mais do que arejada.

O protótipo idealizado pela equipa de Thierry Metroz nem é assim tão aberrante já que este cabriolé derivado do Citroën SM viu mesmo a luz do dia com o bloco V6 da Maserati com 170 cv de potência.

Reconhecida pelas suas múltiplas derivações a partir do Citroën DS, a Henri Chapron também trabalhou no SM mas de forma muito mais discreta.

Apenas uma dezena de carros foram transformados pela carroçadora gaulesa, contando-se nesse programa cinco descapotáveis baptizados como Mylord.

À época, esta proposta de luxo custava o dobro do Citroën SM coupé, então apreçado em 1970 pelo equivalente a 7.600 euros.

Pois quem investiu neste carro não terá dado por mal gasto o seu dinheiro: um exemplar leiloado em 2014 pela Artcurial mudou de mãos por quase 550 mil euros.

Exactamente como o "irmão" de capota fechada, o SM Tribute descapotável inspira-se em linhas muito dinâmicas, patente no longo capô e no arranjo refinado das ópticas.

O pára-brisas muito inclinado e o desenho ascendente das carenagens das roda traseira somam-lhe um acento de desportividade a este Gran Tourer desenhado com uma configuração 2+2 para os bancos.

Claro que esta ideia não deverá passar do mundo virtual, como já previamente aconteceu com as imaginadas versões shooting brake e de rali exibidas por Thierry Metroz no seu Instagram.

