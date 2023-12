'Sleep Pack' para o Dacia Jogger: um sucesso para gozar a vida ao ar livre

A versatilidade revelada pela Dacia Jogger para pequenas escapadelas para a vida ao ar livre começa a dar os seus frutos.

A insígnia franco-romena assinalou esta segunda-feira que já foram reservadas mais de 1000 exemplares do Sleep Pack.

Primeiro componente da gama de acessórios InNature da Dacia, o inovador "sistema" pode transformar a carrinha num "quarto" para duas pessoas numa questão de minutos.

O Sleep Pack é composto por uma caixa montada na bagageira, que pode ser desdobrada para transformar-se numa cama de casal.

O colchão cobre toda a secção traseira desde os bancos dianteiros, oferecendo 1,90 metros de comprimento por 1,30 de largura, com a altura mínima ao tejadilho a ser de 60 cm.

A porta da caixa pode ser aberta para formar uma pequena mesa para desfrutar de uma refeição à sombra da porta traseira.

Quando fechada, a mesma caixa pode oferecer até 220 litros de capacidade, com a carga mantida fora da vista sob a cobertura da bagagem.

Com apenas 50 quilos de peso, a Sleep Pack pode ser facilmente retirada da carrinha quando não está em uso.

O "quarto" da Jogger pode ainda ser melhorado com diversos acessórios adicionais para maior conforto a bordo, como as persianas opacas para todas as janelas, e uma tenda que se liga à traseira.

Uma versão específica deste equipamento opcional será imediatamente lançada quando o novíssimo Dacia Duster chegar para o ano ao mercado europeu.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?