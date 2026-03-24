Há novidades tecnológicas do lado da Skoda para a sua gama eléctrica: os Elroq 60 e Enyaq 60 vão receber uma série de melhorias Simply Clever mas o destaque é mesmo para a nova bateria LFP que irá substituir a anterior com química NMC.

Skoda troca bateria e reduz potência aos Elroq 60 e Enyaq 60

Com uma capacidade líquida de 58 kWh face àquela de 59 kWh, irá alimentar o "novo" motor eléctrico de 140 kW (190 cv) que substitui o actual de 150 kW (204 cv) em ambos os modelos.

Sem avançar com a autonomia combinada dada pelo novo acumulador, a construtora explica apenas que, por trás da decisão, estão os custos de produção mais baixos na fábrica checa de Mladá Boleslav, com o seu ciclo de vida mais longo a permitir maior flexibilidade nas recargas diárias.

A substituição "obrigou" a reduzir potência de recarregamento dos anteriores 165 para 105 kW em corrente contínua, mesmo se o tempo necessário para cumprir a tarefa de dez a 80% apenas aumentou ligeiramente para 26 minutos.

Se a velocidade máxima nos Elroq 60 e Enyaq 60 é mantida nos 160 km/hora, a "corrida" dos zero aos 100 km/hora passou a ser residualmente mais lenta ao passar de oito para 8,5 segundos.

One Pedal em acção

As evoluções técnicas dos dois "eléctricos" não se resumem à troca da bateria e do motor: soma-se a introdução do One Pedal com um segundo nível de recuperação de energia no modo B, que permite desacelerar até à paragem completa.

Outras adições bem vindas estão exemplificadas na função Vehicle-to-Load (V2L), para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos, e no espaço ganho 21 litros sob o capô.

O espaço ventilado a bordo dedicado aos telemóveis foi actualizado com o padrão magnético Qi2 para carregamentos sem fios até 25 watts, mantendo os 45 watts de potência se se usar um cabo USB-C.

Outra novidade é a aplicação Tips integrada no sistema multimédia para facilitar aos utilizadores a descoberta de todos os recursos do automóvel através de documentos e vídeos tutoriais.

Ainda no campo do infoentretenimento destaca-se a actualização do Android com novos serviços e funcionalidades numa interface mais moderna e intuitiva, e o lançamento duma chave digital para aceder ao carro através do telemóvel.

Travel Assist mais evoluído

O serviço de carregamento PowerPass passa a estar integrado no sistema de navegação, que também informa o condutor dos postos e potências disponíveis, sem esquecer os preços de recarga.

A finalizar o rol de actualizações está a versão 3.0 do Travel Assist com novos radares e sensores para uma manutenção de faixa mais precisa, um controlo de velocidade de cruzeiro mais suave e funções de segurança mais abrangentes.

A mudança assistida de faixa está mais refinada enquanto o assistente de emergência com mudança de faixa automática em auto-estrada pode agora encostar o veículo na berma caso o condutor não reaja aos alertas dos sistema.

Estas evoluções irão fazer parte dos Skoda Elroq 60 e Enyaq 60 que começarão a chegar aos concessionários europeu em meados deste ano.

Os preços para o nosso país ainda não foram divulgados mas é expectável que ambos os modelos baixem dos actuais 38.492 euros para o primeiro exemplo, e dos 41.459 euros para o segundo, que no coupé arranca nos 44.198 euros.

Texto: P.R.S.

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