Skoda tem novos ''eléctricos'' na calha: ''irmão'' do VW ID. 2all chega em 2025

Os ventos correm de feição à Skoda: embora tenha baixado 16,7% as vendas face a 2021, os lucros subiram 18,5%, passando dos 21 mil milhões de euros.

Na apresentação dos resultados financeiros de 2022 esta quinta-feira, a insígnia checa assinalou a venda de 731 mil automóveis.

De assinalar que, desse universo, foram vendidos 53.700 unidades da família eléctrica Enyaq iV, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

A reter está ainda o anúncio do lançamento de três novos "eléctricos" nos próximos três anos

A estratégica é fruto do investimento de 5,6 mil milhões de euros nessa tecnologia até 2027, a que somam mais 700 milhões de euros na digitalização.

O objectivo passa por oferecer uma gama completa de modelos eléctricos, de maneira à Skoda aumentar as suas vendas na Europa acima dos 70% até 2030.

O primeiro será a derivação do Volkswagen ID. 2all: só chegará ao mercado europeu em 2025 mas neste Verão já se conhecerão as suas linhas.

Até 2026, seguir-se-á um SUV compacto que deverá ser a alternativa eléctrica ao Karoq, e o SUV de sete lugares derivado do protótipo eléctrico Vision 7S.

Na calha está ainda o lançamento da nova geração do Enyaq iV, já devidamente actualizado com a nova linguagem estilística Modern Solid.

Em relação à descarbonização da sua frota automóvel, a Skoda quer reduzir em mais de 50% as emissões de dióxido de carbono até 2030 face a 2020.

Durante esta fase de transição, os modelos com motores de combustão interna irão desempenhar um papel crucial para o construtor.

Aliás, na conferência foi reforçada a firme intenção da marca checa manter essas opções motrizes até 2035.

Ainda este ano serão lançadas as novas gerações do Kodiaq e do Superb com sistemas híbridos plug-in, que é uma estreia no SUV.

