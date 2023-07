Skoda Superb ganha 'mild hybrid' e híbrido 'plug-in' ultrapassa 100 km de autonomia

Só será revelado em Novembro no seu todo mas a Skoda avança já com algumas das características que irão definir a nova Superb.

Ainda fortemente camuflada por fora e sem imagens do interior, quer a berlina, quer a carrinha estão maiores e mais sofisticadas do que as antecessoras.

Ambas ganham novas motorizações, pontuadas por um híbrido plug-in com mais de 100 quilómetros de autonomia, e pela estreia de um mild hybrid.

Os motores puramente a gasolina e a gasóleo não foram abandonados, sendo toda a gama equipada com uma caixa automática DSG de seis ou sete relações.

Maior sem cortar com o passado

Campeão de vendas da Skoda nos mercados da Europa central, a nova Superb quer ser mais apelativa do que nunca no seio executivo e familiar.

A aposta passa pelo aumento das suas cotas: 4,91 metros de comprimento por 1,85 de largura e 1,48 de altura, sendo a carrinha 1 cm menos comprida.

O que não muda é a distância entre eixos, com os seus 2,84 metros a assegurarem um amplo espaço a bordo para cinco ocupantes.

A bagageira cresceu para 645 litros na berlina e 690 litros na carrinha, mais 20 e 30 litros, respectivamente, do que as suas antecessoras.

Pelo que a película de camuflagem deixa ver, não há um corte radical com o passado, bem visível na grelha inconfundível da Skoda.



Todavia, o visual está mais refinado com o novo desenho dos faróis e dos farolins, e com a assinatura luminosa a ser mais dinâmica.

A aerodinâmica também foi melhorada, como comprova a descida do coeficiente de Cx 0,26 para 0,24.

Interior reformulado

Embora sem imagens do habitáculo, a insígnia checa sempre adianta que foi totalmente reformulado com um claro foco no condutor.

O manípulo da caixa de velocidades e de selecção de marchas passa a estar na coluna na direcção para libertar espaço na consola central.

O ecrã táctil multimédia passa a ter 12,9 polegadas nos níveis mais equipados mas são mantidos vários controlos analógicos para funções específicas.



Mais apoio à condução

Reforçadas são os sistemas de segurança activa e apoio à condução, como o novo Turn Assist que activa a travagem ao detectar uma possível colisão central.

Soma-se o Crossroad Assist, que alerta o condutor com sinais sonoros e visuais a presença de veículos nas laterais quando a visibilidade é reduzida.

O Front Assist também foi actualizado, passando a detectar, além de peões, a presença de ciclistas. Já o novo Top View usa quatro câmaras com melhor resolução para monitorizar a área circundante do veículo a 360 graus.

Mild hybrid inédito

A gama Superb da Skoda contará com três motorizações a gasolina, sendo uma delas mild hybrid, e duas a gasóleo, sem esquecer uma variante híbrida plug-in.

E é nesta solução, apenas na carrinha, que reside um dos principais pontos de interesse: a nova bateria de 25,7 kWh dá uma autonomia eléctrica superior a 100 quilómetros.



A potência máxima de carregamento em wallboxes e pontos de carregamento AC foi também elevada até 11 kW, e 50 kW em corrente contínua.

O bloco 1.5 TSi de 150 cv e o propulsor eléctrico combinam uma potência total de 204 cv, passada às rodas dianteiras via uma caixa DSG de seis relações.

A entrada na gama faz-se com a estreia da versão mild hybrid de 48 volt com um motor 1.5 TSi de 150 cv com tecnologia ACT+ de cilindros activos de última geração.

Estão também disponíveis duas variantes do bloco 2.0 TSi, com 204 e 265 cv, com esta última potência associada de série à tracção integral.

O mesmo acontece com o bloco 2.0 TDi de 193 cv, com a gama a completar-se com o mesmo motor mas apenas com 150 cv.

Quer as motorizações a gasolina, quer a gasóleo estão acopladas a uma caixa DSG de sete relações.

A apresentação oficial do novo Skoda Superb está agendado para Novembro, com a chegada ao mercado prevista para o primeiro trimestre de 2024.

