Ainda a saborear o "título" de segunda marca mais vendida na Europa em Janeiro, a Skoda avança agora com uma nova variante híbrida plug-in para o Superb.

Skoda Superb ainda mais potente; híbrido 'plug-in' sobe aos 272 cv

A berlina topo de gama será proposta apenas com a solução motriz de 272 cv e 400 Nm combinados nos acabamentos Sportline e Laurin & Klement; os restantes níveis manterão a actual propulsão de 204 cv.

O novo sistema combina um bloco TSI de 1.5 litros com 177 cv e 250 Nm com um motor eléctrico de 85 kW (116 cv) e 330 Nm e a uma bateria de tracção de 25,7 kWh brutos para mais de 120 quilómetros de autonomia.

Tais números passados às rodas dianteiras através duma caixa automática DSG de seis relações, aceleram o Superb aos 225 km/hora (7,1 segundos dos zero aos 100 km/hora), elevando a capacidade de reboque aos 2.000 quilos.

A potência de carregamento, até 11 kW AC ou até 50 kW DC, com uma "espera" de 26 minutos para o fazer de dez a 80% em corrente contínua, assim como o peso e a maioria dos outros parâmetros técnicos, mantêm-se inalterados.

O aumento do desempenho foi devidamente acompanhado duma actualização do sistema de travagem com discos traseiros ventilados de 310 mm de diâmetro e 22 mm de espessura.

O arrefecimento dos travões dianteiros beneficia dum canal abaixo do pára-choques para proporcionar um fluxo de ar mais eficiente.

A Skoda não avançou com datas de abertura de reservas, nem deu a conhecer os preços para a nova variante híbrida plug-in do Superb.

