Não será no salão de Munique que a Skoda irá "descamuflar" os novos Kodiaq e Superb mas já revelou os interiores definitivos para ambos.

Skoda revela interiores dos novos Kodiaq e Superb

Em realce está o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, o visor head-up e o ecrã de infoentretenimento de 12,9 polegadas.

O selector de marchas está agora posicionado na coluna de direcção, para libertar espaço de arrumação na consola central.

A facilitar o acesso às funções mais rotineiras nos dois modelos estão os Smarts Dials numa abordagem inédita.

Os três botões rotativos, alinhados com outros tantos ecrãs digitais de 32 mm, permitem um acesso intuitivo a várias funções do veículo.

Entre eles contam-se a climatização, aumentar ou diminuir o mapa do sistema de navegação ou volume do rádio, e seleccionar os modos de condução.

O Smart Dial central configura-se no menu do sistema de infoentretenimento e, mantendo o botão premido, é possível alternar entre as diferentes funções.

Outra novidade é o sistema de carregamento sem fios para telemóvel a 15 watts, podendo ser carregados dois ao mesmo tempo no Kodiaq.

Dispõe ainda de uma função de arrefecimento activo para que o carregamento não seja interrompido por aquecimento excessivo do telemóvel.

Os ocupantes beneficiam ainda até quatro portas USB-C com uma potência de 45 watts, bem como uma entrada de 15 watts no espelho retrovisor.

Quer o Kodiaq, quer o Superb possuem funções de massagem, aquecimento e ventilação nos bancos, reguláveis através dos Smart Dials.

Para os estofos, e dependendo dos níveis de equipamentos, foram usados poliéster 100% reciclado e pele obtida com processos mais sustentáveis.

