Skoda Portugal reforça crescimento apoiado na electrificação

O crescimento sustentado nos anos mais recentes permitiu à Skoda assumir-se como o terceiro construtor a nível europeu, como explicam as 1.043.900 unidades vendidas em 2025 em todo o globo, mais 12,4% do que em 2024.

A insígnia checa do grupo Volkswagen assume em pleno o rumo à electrificação, como explica o sucesso do Enyaq mas, principalmente, do Elroq, que foi o segundo "eléctrico" mais vendido no Velho Continente.

Os dois modelos tiveram um papel relevante na venda de 174.900 unidades electrificadas, correspondente a um crescimento de 119,8%.

Estes foram os principais números apresentados na última semana à comunicação social especializada por Luís Mateus, director geral da Skoda Portugal.

Ambição até 2030

Em Portugal, o reforço da notoriedade da construtora foi assinalável: as 5.526 unidades comercializadas, das quais 10% foram totalmente eléctricas, deram-lhe uma quota de mercado de 2,5% e um crescimento de 29% em 2025.

As empresas mantiveram-se como as principais compradoras, já que representaram cerca de 80% daquelas vendas totais, principalmente no que respeita aos híbridos plug-in e aos 100% eléctricos.

Ambição não falta à subsidiária nacional até ao final desta década: segundo o plano estratégico Next Level 2030, a Skoda quer atingir 4% de quota de mercado e chegar às 9.000 unidades novas matriculadas.

