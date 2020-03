Era uma das novidades mais aguardadas do portefólio do Skoda Octavia: a versão RS iV, que consiste no primeiro modelo híbrido plug-in da linha desportiva da marca checa.





Skoda Octavia RS iV: desportivo mas com preocupações ambientais

O motor a gasolina de 1.4 litros TSI de 150 cv, conjugado com um propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv), coloca no solo uma potência total de 245 cv e um binário de 400 Nm, passados às rodas dianteiras por uma caixa automática DSG de seis relações.

"Estamos a usar, pela primeira vez, uma motorização híbrida plug-in no nosso desportivo topo de gama", sublinhou Christian Strube, membro do Conselho de Desenvolvimento Técnico.

Apostando na sustentabilidade ambiental mas sem perder o espírito desportivo, o Skoda Octavia RS iV apresenta um nível de emissões poluentes em redor das 30 g/km segundo o ciclo WLTP.

Para este valor é decisivo a autonomia de 60 quilómetros em modo 100% eléctrico, oferecida por uma bateria de iões de lítio de 13 kWh.

Seleccionado o modo de condução Sport, onde o condutor pode "absorver" toda a potência oferecida pelos dois motores, a berlina desportiva acelera dos 0 aos 100 km/hora em 7,3 segundos para uma velocidade máxima de 225 km/hora.

A direcção progressiva de série, e a afinação dinâmica da suspensão desportiva, estão igualmente concebidas para proporcionar estilos de condução enérgicos, como é apanágio da linha desportiva da marca.

Em termos visuais, o Skoda Octavia RS iV distingue-se entre os seus pares por faróis de nevoeiro LED específicos e jantes de liga leve de 18 polegadas de série (19 polegadas em opção), rematados com pinças de travão no típico vermelho RS.

E, sem ser propriamente uma novidade, a grelha do radiador, as entradas de ar, os difusores da frente de trás, os caixilhos das janelas e a asa traseira são todos no preto desportivo da gama.

Dentro do habitáculo, ressalta de novo o preto no volante desportivo de três raios, no manípulo das mudanças e nos bancos desportivos dianteiros (assentos Ergo em Alcantara são opcionais), com costuras em contraste.

Todo o conjunto é rematado pelos pedais em alumínio, e pelo revestimento, também em Alcântara, dos painéis de instrumentos e laterais das portas.

Octavia iV com motores mild hybrid

Além da variante RS, é igualmente proposta uma versão híbrida plug-in na linha Octavia iV. Embora possua os mesmos propulsores térmico e eléctrico da série, a potência e binário conjugados são "reduzidos", respectivamente, para 204 cv e 350 Nm.

Como na versão RS, a bateria de 13 kWh oferece 60 quilómetros de autonomia, podendo ela ser recarregada em casa através de uma tomada eléctrica convencional ou de uma wallbox.

Estreia na série Octavia iV são as duas versões eTECs com tecnologia mild hybrid. A primeira, equipada com o motor a gasolina TSI de 1.0 litros e três cilindros, oferece 110 cv de potência, enquanto a variante mais potente "guarda" o motor TSI de 1.5 litros e quatro cilindros com 150 cv.

Ambos os modelos possuem um motor de arranque e uma bateria de iões de de lítio de 48 volts com 0,6 kWh de capacidade. Além de darem um impulso eléctrico até 50 Nm de binário, permitem uma poupança até 0,4 litros de combustível por cada centena de quilómetros percorridos.

Todos os modelos do Skoda Octavia, incluindo as versões iV e RS iV com tecnologias mild hybrid e híbrida plug-in, chegam em Setembro ao mercado nacional.

