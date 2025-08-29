A estreia do Vision 0 Concept só acontece no salão automóvel de Munique mas a Skoda está já a desvendar as formas por fora e por dentro do que será a futura Octavia Combi, que também será 100% eléctrica.

Skoda mostra vida a bordo do Vision 0 Concept

Apoiada no conceito estilístico Modern Solid, a carrinha terá os pára-choques redesenhados assim como uma nova assinatura luminosa à frente e atrás, com a da traseira a ser em tudo semelhante à dos protótipos Epiq e Vision 7S.

Esta sexta-feira foi revelada a concepção do habitáculo num vídeo demasiado rápido para atentar aos pormenores. Como irá acontecer no exterior, os materiais reciclados usados baseiam-se nos princípios da economia circular.

O interior será espaçoso e ergonómico, como se quer numa carrinha familiar que deverá esticar-se até aos 4,70 metros de comprimento, com o estilo minimalista a ser definido por linhas rectas e formas simples.

Os encostos de cabeça, impressos em 3D, apresentam um desenho arejado, contribuindo para uma atmosfera confortável em viagem.

Mais pormenores, a começar pelos grupos motopropulsores previstos para a nova geração da Octavia Combi, deverão ser revelados a 8 de Setembro, um dia antes das portas do evento abrirem ao público.

