Skoda mostra esboços dos Kamiq e Scala renovados sem avançar se serão electrificados

Quatro anos passados sobre o seu lançamento, já se conhecem os primeiros esboços das actualizações dos Skoda Scala e Kamiq, e percebe-se de imediato um visual mais apurado face aos modelos que vão substituir.

Com a estreia mundial agendada para 1 de Agosto, ambos comportam tecnologias mais evoluídas e acabamentos de maior qualidade antes reservados a segmentos superiores, de acordo com a marca checa.

O Skoda Scala ganha um visual mais apelativo, à conta dos faróis mais delgados que se estendem até à grelha, e à entrada de ar no novo pára-choques, dividida por asas laterais adicionais.

O difusor, também redesenhado, ganha mais impacto com os elementos cristalinos que o ladeiam, com os farolins a oferecerem um desenho gráfico mais refinado.

Já o Skoda Kamiq assume um visual bem mais agressivo, graças às ópticas dianteiras bipartidas mais afiladas, e à nova grelha com lâminas duplas, bem maior e mais vertical do que a do antecessor.

Ainda à frente, o avental a emoldurar as entradas de ar acentua a largura do veículo, com o divisor prateado a dar-lhe uma estética elegante e robusta.

Atrás, o difusor oferece um impacto visual mais distinto, à conta da secção superior em preto e da inferior em prata, a que se somam os farolins e os reflectores redesenhados em forma de L.

Por saber ficam as motorizações que irão integrar as gamas de ambos os modelos, actualmente compostos pelos blocos 1.0 TSI de 95 e 110 cv, e 1.5 TSI de 150 cv, e se irão receber algum tipo de electrificação.

