O Kodiaq mantêm-se como um dos pontas de lança da Skoda, ao oferecer uma das melhores relações de qualidade-preço para um SUV concebido para transportar até sete pessoas.

Skoda Kodiaq ganha versão L&K e eleva poder híbrido aos 272 cv

Pois a insígnia checa reforça essa aptidão com o acabamento Laurin & Klement para toda a gama, a que soma uma renovada motorização híbrida plug-in para conseguir uns combinados 272 cv e 400 Nm.

Para todo aquele poder contribuiu a reformulação do bloco TSI de 1.5 litros, assim como a actualização do software da unidade de controlo do sistema motriz, para chegar aos 177 cv e 250 Nm.

O propulsor eléctrico permanece com 85 kW (116 cv) e 330 Nm, sendo alimentado por uma bateria de 25,7 kWh brutos, recarregável a 50 kW DC, para uma autonomia combinada superior a 120 quilómetros

Melhor estética e mais conforto

O acabamento Laurin & Klement, que passa a ser topo de gama do Skoda Kodiaq, tem como principal evolução no conforto a integração da função de massagem nos bancos dianteiros aquecidos e ventilados.

Por fora, recebe elementos distintos como as barras de tejadilho prateadas, e os pára-choques e saias laterais na cor da carroçaria, bem como jantes de liga leve desenvolvidas especificamente para esta versão.

Ainda sem preços nem data para as encomendas abrirem, o SUV venceu em 2025, no nosso país, a categoria Grande SUV do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal.

Visual, desempenho, fiabilidade, segurança, sustentabilidade ambiental e preço foram os critérios valorizados pelos jurados do evento.

Texto: P.R.S.

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