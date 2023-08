Não foi apenas o Skoda Scala que esta terça-feira mostrou o seu rejuvenescimento; também o Kamiq foi revelado com um visual que actualiza esta primeira geração lançada em 2019.

Skoda Kamiq renova-se para se manter um ''best seller''

E, exactamente como aquela proposta, o crossover compacto ganha tecnologias de apoio ao condutor e de segurança activa mais evoluídas, e mantém apenas motorizações a gasolina sem qualquer hibridação.

São mínimas as diferenças estéticas deste Kamiq face ao antecessor: o pára-choques dianteiro tem entradas de ar distintas e a grelha foi renovada.

As ópticas, que podem ser LED Matrix, estão mais estilizadas enquanto os farolins mantêm o desenho mas com uma assinatura luminosa diferente, com o conjunto a ser rematado por novas jantes até às 18 polegadas.

Aposta na sustentabilidade

O interior mantém a mesma filosofia, embora se perceba o uso mais intensivo de materiais sustentáveis no tabliê e nos painéis das portas, assim como nos estofos dos bancos e nos tecidos do tecto e do piso.

O painel de instrumentação de série possui oito polegadas, com a opção de contar com um visor de 10,25 polegadas com mais opções personalizáveis.

De origem continua a ser o ecrã táctil de infoentretenimento de 8,25 polegadas, que pode ser actualizado para as 9,20 polegadas, ambos compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay.



A versão mais evoluída possui ainda um sistema de navegação com mapas actualizáveis por via remota, reconhecimento de comandos vocais, quatro entradas USB-C e carregamento de telemóvel sem fios.

No apoio ao condutor, conta com vários sistemas como a assistência frontal com detecção de peões, manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito.

Motores sem hibridação

Exactamente como no Scala, o Skoda Kamiq ignora o diesel e fica apenas com três motorizações a gasolina Evo2: um bloco TSi de 1.0 litros, com 95 ou 110 cv, e um TSi de 1.5 litros com 150 cv.



Uma caixa manual de cinco velocidades equipa a versão de entrada na gama, com as outras duas a receberem uma transmissão manual de seis relações ou automática DSG de sete velocidades.

Assinale-se que a proposta mais potente inclui um sistema de desconexão automática de dois dos quatro cilindros quando a pressão no acelerador é baixa.

Novidade no crossover é a possibilidade de optar pelo Sport Chassis Control, que permite rebaixar até 10 mm a suspensão.

Fica por saber quando é que o renovado Skoda Kamiq chega aos concessionários nacionais e por que valores para cada variante.

