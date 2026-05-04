Skoda Epiq quase a estrear mostra como será a vida a bordo

São os primeiros esboços oficiais da decoração que irá definir o posto de condução do novíssimo Skoda Epiq de produção mas, mais importante, é que já se sabe a data em que o citadino eléctrico será revelado ao mundo.

É também o primeiro modelo da insígnia chega a integrar todos os elementos da linguagem estética Modern Solid segundo um desenho claro num estilo minimalista apoiado em materiais sustentáveis.

Recorde-se que um exemplar de pré-produção já andou a circular pelas ruas do Porto mas ainda fortemente camuflado antes da apresentação oficial.

Os primeiros esboços do habitáculo relevam um design limpo e angular que privilegia a ergonomia, com a arquitectura interior horizontal a substituir o painel de instrumentos convencional.

A estreia mundial do Skoda Epiq irá acontecer em Zurique, na Suíça, às 13h00 portuguesas de 19 de Maio; onde se saberão todos os pormenores do compacto urbano.

Texto: P.R.S.

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