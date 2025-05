Quatro meses passados sobre a renovação do Skoda Enyaq, são agora avançadas as variantes RS nos formatos SUV e SUV coupé mas sem que essa postura mais desportiva se faça notar demasiado por fora.

Skoda Enyaq RS renovou-se: está mais rápido e vai mais longe

Uma certeza é que ambos não mudam a receita em relação aos antecessores: mantêm-se os dois motores elétricos a debitarem 250 kW (340 cv) e 545 Nm às quatro rodas mas agora apoiados por uma bateria de 79 kWh líquidos face à anterior de 77 kWh.

Esta evolução permitiu baixar a "corrida" dos zero aos 100 km/hora para os 5,4 segundos enquanto a autonomia no SUV sobe aos 560 quilómetros, com o SUV coupé a ganhar dez quilómetros suplementares.

A potência máxima de carregamento foi elevada aos 185 kW em corrente contínua, o que significa uma "espera" de 26 minutos para carregar o acumulador de dez a 80% da sua capacidade, sendo nova a função bidirecional de carregamento.

A acolher todo esse poder está um chassis rebaixado em 15 mm à frente e 10 mm atrás, e recalibrado com uma suspensão adaptativa DCC mais sofisticada.

No entanto, essa solução apenas está disponível como opção, assim como acontece com as jantes em liga leve de 21 polegadas para "calçar" pneus de alto desempenho.

Ambiente desportivo

Significa assim que a apresentação e os equipamentos de série que comporta são os passos mais significativos para apreciar o Enyaq RS, com o impacto visual a ser assegurado pela grelha iluminado e pelos faróis LED Matrix.

Detalhes em preto brilhante dão um maior vigor a uma carroçaria já por si muito bem conseguida no plano estético, enquanto a bordo é o acabamento interno RS Lounge em microfibra a destacar-se, que pode ser em pele sintética no RS Suite opcional.

Os bancos desportivos são específicos deste modelo, com o do condutor a ter regulação eléctrica e função de massagem.

Mas, aos equipamentos generosos que inclui de origem, a bomba de calor continua a ser uma opção.

De série são também o painel de instrumentos de cinco polegadas e o ecrã de 13 polegadas para o infoentretenimento, com gráficos específicos do RS.

Já o visor head-up com realidade aumentada, a câmara a 360 graus e o sistema de som Canton com 12 altifalantes e 635 watts de potência são opcionais.

Onde o Enyaq RS se destaca é nos inúmeros recursos "inteligentes" de segurança e assistência à condução, sem esquecer a conectividade.

A versão mais recente do Travel Assist, que é de série, combina a velocidade de cruzeiro preditiva e adaptativa à manutenção de faixa e à assistência em "engarrafamentos", entre outras funcionalidades.

A aplicação MySkoda para telemóvel também foi devidamente atualizada para suportar novas funções para o apoio "inteligente" ao estacionamento remoto em espaços paralelos e perpendiculares.

A estreia ao público está marcada para esta sexta-feira na Dinamarca e na Suécia, nos jogos inaugurais do campeonato mundial de hóquei no gelo, com a República Checa a enfrentar a Suíça em Herning, e a Áustria a jogar contra a Finlândia em Estocolmo.

Por saber fica apenas a data em que o Skoda Enyaq RS irá chegar aos concessionários nacionais e por que preços.

