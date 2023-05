A nova linha Laurin & Klement complementa a gama do Skoda Enyaq nas variantes SUV e SUV coupé.



Skoda Enyaq Laurin & Klement mais potente e com mais autonomia

Distinguidos com o nome dos fundadores Václav Laurin e Václav Klement da marca checa, ambos ganham novos pormenores estéticos, e equipamentos de série mais rico.

A reter é mesmo a integração de um novo conjunto de bateria e de motor que aumenta a potência e a autonomia, e reduz os tempos de carregamento.

Carregamento mais rápido

A Skoda alargou a gama Enyaq com as versões L&K 85 com tracção traseira, e L&K 85x com tracção integral.

Em estreia está o novo sistema motriz com uma potência acrescida de 210 kW (286 cv), que pode ser activada durante um período máximo de 30 segundos.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 6,7 segundos, "retirando" quase dois segundos à aceleração do Enyaq iV 80 com tracção atrás.

O mesmo sucede com o SUV coupé L&K 85x com tracção integral, demorando menos meio segundo para atingir aquela velocidade.

A velocidade máxima para ambos os modelos também foi estendida aos 180 km/hora, mais 20 km/hora em relação aos iV 80 e iV 80x.

E, para cortar a ansiedade eléctrica, a autonomia da bateria de 82 kWh foi alargada até aos 570 quilómetros para o L&K 85 e até aos 550 quilómetros no L&K 85x.



A curva de carga da bateria foi optimizada, de maneira a reduzir o tempo de carregamento de dez a 80% a 135 kW.

A ajudar neste desempenho está a estreia do novo software ME4, que será incluído em todos os modelos da gama fabricados a partir do final deste ano.

Entre as melhorias e novas funcionalidades está a função de pré-aquecimento da bateria para acelerar o recarregamento.

Detalhes distintos

Quer o SUV, quer o SUV coupé distinguem-se de imediato pelos detalhes Platinum Grey nos pára-choques específicos de ambos os modelos.

O mesmo tom está presente no difusor e nos retrovisores enquanto as saídas laterais são pintadas na cor da carroçaria.



Já as molduras das janelas e as grelhas de tejadilho têm acabamento cromado, o mesmo sucedendo com a grelha Face Cristal iluminada por 131 LEDs.

O equipamento de série compreende faróis LED matrizes e farolins LED, com os vidros laterais e traseiro a serem escurecidos.

O conjunto assenta em jantes em liga leve de 20 polegadas, que são específicas para esta versão, sendo dada a opção por rodas de 21 polegadas.

A estética exterior é ainda realçada pelo símbolo L&K nos guarda-lamas dianteiros, pela inscrição do modelo no porta-bagagens.

Outra novidade é a "extinção" do sufixo iV para uniformizar o Enyaq com os futuros "eléctricos" da Skoda.

Multimédia actualizado

Para decorar o interior do Enyaq, é proposta de série a linha L&K Shell com estofos em pele bege, sendo opcional a L&K Black em pele preta.



Também exclusivos desta nova linha são os bancos dianteiros com funções de regulação, ventilação e massagem de série, e os pedais em alumínio.

Igual para toda a gama Enyaq L&K é a nova versão de software para o sistema de infoentretenimento com um interface melhorado.

Os menus reflectem as cores que marcam a nova identidade corporativa da marca, assim como no cockpit virtual e no visor head-up.

A facilitar o acesso às funções personalizáveis do ecrã multimédia estão três botões tácteis, sem esquecer os atalhos favoritos para controlar as mais usadas.

A luz de presença nas portas dianteiras é nova e os projectores LED dos retrovisores exibem agora o logótipo Welcome em vez de Skoda no chão.

Outra nova funcionalidade é o sistema Kessy, que tranca automaticamente as portas quando o condutor se afasta e o confirma com um alerta acústico.

Desconhecidos são os preços das novas versões SUV e SUV coupé para o nosso país, assim como a data de chegada aos concessionários.

