Skoda Enyaq ganha mais potência e alarga autonomia

É um dos modelos a ter em conta na hora de optar por um "eléctrico": o Skoda Enyaq e a variante coupé ganharam mais potência e autonomia, e ganham o acabamento topo de gama Laurin & Klement.

As anteriores versões 80 e 80x são substituídas pelas 85 e 85x e, tal como na linha desportiva RS, ganham uma nova motorização bem mais potente graças ao motor síncrono no eixo traseiro.

A reactualização da gama é ainda definida por um novo sistema de infoentretenimento mais intuitivo, com a navegação a apresentar novos gráficos de mapas e uma área de cartografia mais alargada.

Até 583 km entre cargas

O Enyaq 85 passa a contar com 210 kW (286 cv) e 545 Nm, mais 60 kW (82 cv) face ao Enyaq 80, com o Enyaq 85x de tracção integral a ter a mesma potência, mais 15 kW (20 cv) em relação ao 80x.

Já o Enyaq RS eleva o poder de fogo aos 250 kW (340 cv) e 545 Nm, mais 30 kW (41 cv) e 235 Nm do que a versão que substitui.

Única diferença gráfica em relação às versões com que trocam de lugar é a eliminação do "iV" que definia o modelo, com as letras na porta da bagageira e os logótipos a alinharem com a identidade da marca.

Uma bateria de 82 kWh brutos com gestão térmica optimizada aumenta a autonomia média para 575 quilómetros no Enyaq 85, subindo aos 583 no Enyaq Coupé 85.

Agora com função de pré-condicionamento, nos "tracção às quatro rodas" o carregamento passa a fazer-se a 175 kW em corrente contínua, mantendo-se nos 135 kW nas versões com tracção traseira.

L&K passa a topo de gama

Novidade é a introdução do acabamento topo de gama Laurin & Klement com faróis LED Matrix e farolins LED com "piscas" dinâmicos, bem como uma grelha cromada com a Crystal Face iluminada por 131 LED.

Pára-choques, difusor e retrovisores laterais têm detalhes em Cinzento Platina, enquanto as saias laterais são da cor da carroçaria, realçadas pelas jantes L&K em liga leve com 20 ou 21 polegadas.

A bordo pode contar-se com regulação eléctrica memorizável nos bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com função de massagem.

Versão Preço

Enyaq Plus 85 51.292 euros Enyaq Coupé Plus 85 53.608 euros Enyaq Sportline 85 57.293 euros Enyaq Coupé Sportline 85 59.202 euros Enyaq L&K 85 59.244 euros Enyaq Coupé L&K 85 61.225 euros Enyaq Sportline 85x 59.617 euros Enyaq Coupé Sportline 85x 61.531 euros Enyaq RS 59.476 euros Enyaq Coupé RS 61.359 euros

