Há uma nova proposta a chegar para disputar o cada vez mais concorrido segmento dos SUV eléctricos apontados às famílias.

Skoda Elroq estreia no Outono com autonomia superior a 560 km

Com estreia mundial agendada para o Outono, o Skoda Elroq irá oferecer potências de 125 kW (170 cv) a 220 kW (299 cv), bem como uma autonomia superior a 560 quilómetros segundo o ciclo combinado WLTP.

Primeiro modelo a adoptar a linguagem estilística Modern Solid, será o ponta de lança dos seis "eléctricos" que a marca checa irá lançar até 2026.

Quatro versões à escolha

A Skoda prossegue o seu percurso rumo à mobilidade eléctrica total: depois do Enyaq e enquanto não chega o crossover Epiq, é revelado em pré-estreia o novo Elroq em versão camuflada.

"Esticado" até aos 4,48 metros de comprimento para oferecer a melhor habitabilidade, e com uma bagageira de 470 litros de capacidade, na sua base está a plataforma MEB do grupo Volkswagen.

À partida a gama é constituída por quatro variantes, com a entrada a fazer-se com o modelo básico 50 associado a uma bateria de 55 kWh brutos e um propulsor de 125 kW (170 cv) e 310 Nm.

Segue-se o Elroq 60, equipado com um acumulador de 63 kWh para uma potência de 150 kW (204 cv), mantendo os mesmos 310 Nm de binário e a mesma velocidade máxima de 160 km/hora.



A gama é encerrada pelas versões 85 e 85x, ambas suportadas por uma bateria de 82 kWh mas com o primeiro a equipar um propulsor de 210 kW (286 cv) e 545 Nm.

Já a outra proposta agrega um segundo motor eléctrico para uma potência total de 220 kW (299 cv) e tracção integral.

Ambos atingem uma velocidade de ponta de 180 km/hora e uma autonomia eléctrica superior a 560 quilómetros.

Se nas duas primeiras propostas a bateria é recarregável de dez a 80% em 25 minutos a 145 kW em corrente contínua, as outras duas demoram menos de 28 minutos a 175 kW.

Todos os modelos da gama equipam sistemas de pré-condicionamento da bateria, iniciados manualmente através do ecrã multimédia.



Também pode ser feito automaticamente a caminho duma estação de carregamento, de acordo com os dados de navegação e da temperatura do acumulador.

Linhas aerodinâmicas

Primeiro modelo a adoptar a linguagem estética Modern Solid, sinónimo de robustez, autenticidade, potência e segurança, o Elroq é definido à frente pela Tech-Deck Face e pelas letras Skoda no capô.

Mesmo tapado pela camuflagem, é possível distinguir as ópticas LED, com a faixa superior a agregar os "piscas", e as luzes diurnas e de presença.

Logo abaixo estão dois módulos LED para "médios" e "máximos", que podem ser matriciais, numa reinterpretação horizontal do rosto emblemático de quatro olhos da Skoda.



Para as luzes traseiras, a insígnia checa adere a gráficos luminosos em forma de C, com elementos cristalinos retroiluminados, havendo ainda duas versões com farolins LED.

A linha do tejadilho ligeiramente descendente não consegue disfarçar o visual maciço do SUV, embora o fabricante sublinhe um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,26.

Dispõe ainda de jantes aerodinamicamente optimizadas de 19 a 21 polegadas, comportando ainda dum redutor do espaço entre as rodas para melhorar o fluxo de ar.

Reciclados a bordo

A Skoda optou por materiais reciclados e recicláveis para os estofos dos bancos e revestimentos dos painéis, aliados a equipamentos de alta tecnologia a bordo.



Poder-se-á contar com um ecrã multimédia de 13 polegadas com o recente MIB4 para o sistema de infoentretenimento, painel de instrumentos de cinco polegadas e visor head-up com realidade aumentada.

Como em qualquer modelo do fabricante, este SUV oferece um espaço generoso a bordo, com o volume da bagageira a ter 470 a 1.580 litros, uma vez rebatidos os bancos traseiros.

A estreia do Skoda Elroq, já devidamente limpo da camuflagem, será revelado neste Outono, ficando por saber a data de chegada ao nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?