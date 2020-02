Skoda antecipa estreia do Octavia RS iV… em desenho!

É apenas para abrir o apetite: a Skoda revelou esta quarta-feira as primeiras ilustrações da quarta geração do Octavia. Os desenhos focam-se no nas variantes berlina e carrinha do RS iV, a versão mais potente da gama que será estreada a nível mundial no Salão Automóvel de Genebra.

Sendo o primeiro modelo da família RS a apresentar um propulsor híbrido plug-in, o novo Octavia alia a versatilidade de um familiar e o desempenho de um desportivo, com a máxima eficiência e sustentabilidade.

A marca checa "promete uma potência de 180 kW, equivalente a 245 cv, desenvolvidas a partir de um motor a gasolina TSI de 1.4 litros e de um propulsor eléctrico.

Alimentado por uma bateria de 13 kWh, irá permitir uma autonomia até 55 quilómetros em modo puramente electrificado.

No que à estética diz respeito, salta à vista a grelha do radiador pintada de negro, apoiada num pára-choques ao melhor estilo desportivo, marcado por enormes entradas de ar com toques distintos em preto.

Atrás destacam-se os difusores sob o pára-choques traseiro, ligados por uma faixa luminosa, e a asa traseira sobre a porta da bagageira, que, na variante Combi, deverá prolongar a linha do tejadilho.

O remate final é dado pelas jantes de liga leve que destacam o apelo dinâmico do Skoda Octavia RS iV ao primeiro olhar.

