SIVA|PHS e Nova FCT reforçam formação automóvel

Foi criada uma nova parceria nacional para fortalecer o desenvolvimento contínuo de competências no sector automóvel.

Em causa está a aliança da SIVA|PHS, através da SIVA Academy, com a Escola de Executivos da Nova School of Science & Technology (Nova FCT), no âmbito da associação Nova.ID.

A colaboração irá focar-se no desenvolvimento e promoção de acções de formação técnica e executiva, bem como na dinamização de iniciativas alinhadas com as necessidades do sector e da rede de parceiros da SIVA|PHS.

A Escola de Executivos da Nova FCT irá apoiar a identificação, contratação e gestão de formadores especializados para programas de formação técnica da SIVA Academy, sobretudo em áreas de elevada especialização tecnológica.

A definição dos conteúdos e materiais pedagógicos mantém-se a cargo da SIVA Academy, garantindo uma ligação directa à realidade do mercado automóvel.

A parceria foi esta quinta-feira oficializada, numa cerimónia que contou com a presença dos administradores da SIVA|PHS, Daniel Wukowitsch e Florian Pupeter, bem como de Nélia Câmara, directora da Escola Executivos Nova FCT, e de Eurico Cabrita, presidente da Nova.ID e sub-director da Nova FCT.

Texto: P.R.S.

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