SIVA | PHS reforça crescimento sustentado com plano 'Level Up'

A SIVA | PHS arrancou este mês com um novo plano estratégico assente em quatro pilares para o crescimento sustentável da atividade em território nacional.

A estratégia Level Up desenvolvida ao longo de 2025, num processo transversal que envolveu trabalhadores de todas as áreas e níveis hierárquicos, aposta na excelência operacional para um novo patamar de eficiência e qualidade.

Se no pilar das pessoas é assumido o compromisso em afirmar-se como um empregador de eleição, ao nível do desempenho aposta em impulsionar uma cultura orientada para resultados de excelência.

Já na cooperação, privilegia o trabalho conjunto entre todos os intervenientes da SIVA | PHS para melhor satisfazer o cliente.

A cooperação entre as várias entidades do ecossistema, que inclui marcas representadas, rede de concessionários, e Volkswagen Financial Services será igualmente central na estratégia diferenciadora e potenciadora de valor.

"Level Up traduz-se numa gestão mais rigorosa e eficiente dos recursos, aliada a uma aposta consistente nas pessoas num contexto exigente", justifica o director geral Daniel Wukowitsch.

Já Florian Pupeter, também ele director geral da SIVA | PHS, assume a criação de valor a longo prazo através da renovação da gama automóvel com o lançamento de novos modelos.

