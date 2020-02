Sistema 'mild hybrid' presente nos Volvo S90 e V90

Os Volvo S90, V90 e V90 Cross Country viram o seu design exterior refinado, passando agora toda a oferta da marca a incluir também opções mild hybrid de 48 volts.

A frente e a traseira dos três modelos sofreram uma reestilização, patente no pára-choques dianteiro, complementado por um novo spoiler e pelo redesenho dos faróis de nevoeiro.

Mais especificamente nas duas variantes do Volvo V90, as principais alterações incidem no novo design do grupo óptico LED traseiro com "piscas" sequenciais, e em novas jantes de liga leve.

Além de um novo sistema de som Bowers & Wilkins, destaca-se ainda um novo sistema de filtragem do ar no habitáculo, que o condutor pode controlar através do ecrã central.

Introduzido pela primeira vez, o ano passado, nos SUVs XC90 e XC60, os sistemas mild hybrid estão agora disponíveis em todas as versões das séries 90 e 60, bem como no XC40.

Este sistema de propulsão instalado no V90 Cross Country, representa também a primeira variante electrificada na história da linha Cross Country.

